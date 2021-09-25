الصحة تحدد موعد تلقيح الفئات دون 18 عاماً

2021/09/25 | 14:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، وصول 15 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما حددت شرطاً لتلقيح الفئات دون 18 عاما، معلنة عن موعد تلقيح الفئات العمرية دون السن المقررة حالياً.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي: إن “الربع الأخير من العام …

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