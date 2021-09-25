ائتلاف العبادي يحذر من ’منزلق خطير’: ندين أي تطبيع ومساس بثوابت الشعب العراقي

2021/09/25 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استنكر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، السبت، المؤتمر الذي عقد في أربيل وشهد دعوات للتطبيع مع إسرائيل.

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لائتلاف النصر، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيلول 2021)، أنه "يدين جميع دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويرى في الأنشطة السياسية والمجتمعية الأخيرة مساساً بثوابت الشعب العراقي ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتمرداً على الدستور والقوانين والقيم العراقية".

ودعا الائتلاف القوى السياسية والرموز المجتمعية لـ "بيان موقفها من تصاعد دعوات التطبيع، ويدعو الشعب لمحاصرة ورفض أي دعوة تجر العراق إلى هذا المنزلق الخطير".

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