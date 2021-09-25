التحديات والمخاطر الخارجية للانتخابات - سربست مصطفى رشيد اميدي

2021/09/25 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي سربست مصطفى رشيد الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخاباتوهي جملة من المخاطر والتحديات الانتخابية التي تواجه مجمل العملية الانتخابية، حيث قد لا تكون مقتصرة على مرحلة معينة من مراحل الدورة الانتخابية بل يمكن أن تبرز في مختلف مراحلها ويمكننا الاشارة الى اهمها:1-الصراع السياسي المحتدم بين الاحزاب: قد يكون هنالك صراع سياسي كبير ببن القوى والاحزاب السياسية في البلد للوصول الى السلطة، او وجو ......





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