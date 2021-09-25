2021/09/25 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز بإيجازهوامش من "الأزمة الفرنسية الأسترالية"مكانة أستراليا في الإستراتيجية الأمريكيةالطاهر المعز اعتبر الجنرال شارل ديغول، الذي كان رئيسًا لفرنسا من 1959 إلى 1969، أن "عظمة فرنسا يجب أن تقوم على القوة الصناعية والقوة العسكرية"، وتم الترويج للصناعات الحَرْبِيّة الفرنسية، لعدّة عُقُود، من قِبَل قوى اليمين واليسار البرلماني، والنّقابات، على أنها تضْمَن "استقلالية وسيادة فرنسا" (من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا والولايات المتحدة، نموذج لعلاقات الوُحُوش - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا والولايات المتحدة، نموذج لعلاقات الوُحُوش - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).