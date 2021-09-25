طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة منتخبنا أمام لبنان في التصفيات الآسيوية

2021/09/25 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم

الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ

مباريات الجولة الثالثة للتصفياتِ

الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ لبنان

في ثالث مبارياته في التصفيات

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