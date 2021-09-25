مصر تفرض ضرائب على مقدمي المحتوى بمنصات التواصل الاجتماعي

2021/09/25 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها سوف تقوم بفرض ضرائب على صانعي المحتوى المحليين الذين تصل إيراداتهم إلى 500 جنيه (حوالي 30 ألف دولار أميركي) أو أكثر لكل واحد منهم في العام.

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