الكونغرس الأمريكي يصادق على ميزانية الدفاع

2021/09/25 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الكونغرس الأمريكي صادق بالأغلبية على ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2022.وذكر موقع “usatoday” الأمريكي أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا لصالح تمرير مشروع قانون […]

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