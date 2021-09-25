سرير وتكييف وخزانة.. منازل صغيرة لإيواء المشردين تمنحهم

2021/09/25 | 15:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأخذنا مراسل شبكة CNN، بول فيركامين في جولة خاطفة داخل منزل صغير تم بناؤه لإيواء المشردين في لوس أنجلوس.

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