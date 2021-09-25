2021/09/25 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد مستشار رئيس الجمهورية رئيس دائرة التشريعات في رئاسة الجمهورية أمير الكناني، السبت، أن العراق لديه سند قانوني لاسترداد أمواله المهربة، فيما أشار الى وجود عدد من القوانين التي سيعلن عنها قريباً.

وقال الكناني إن "العراق لديه السند القانوني لاسترداد الأموال ،الذي هو اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 التي صادق عليها العراق من قبل مجلس النواب وهي الآن تعد قانوناً وطنياً"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن" العراق لديه اتفاقية الرياض التي صادق عليها العراق، وجزء منها صادر من جامعة الدول العربية التي تلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال الى العراق في حالة طلبها بملف متكامل، وبالتالي السند القانوني موجود".

وأشار الى أن "قانون استرداد الأموال المشروع المرسل من رئاسة الجمهورية هو تعزيز للمنظومة التشريعية التي تتابع حركة الأموال والأشخاص واستردادها"، موضحاً أنه "في رئاسة الجمهورية هناك دائرة للتشريعات والمتحدث هو رئيس الدائرة وعادة ما نستعين بشخصيات قطاعية لكتابة مشاريع القوانين ،ولدينا الكثير من القوانين ،وسنعلن عنها قريباً".

وكانت وزارة العدل، قد اعلنت امس الجمعة، قرب إعادة الأموال المنهوبة من عدة دول، فيما كشفت عن تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الجمهورية: العراق لديه سند قانوني لاسترداد أمواله المهربة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الجمهورية: العراق لديه سند قانوني لاسترداد أمواله المهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).