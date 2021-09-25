2021/09/25 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهجن ديوان الوقف السني، السبت، المؤتمر الذي عقد في أربيل، والذي تمخضه دعوات الى التطبيع مع اسرائيل.

وذكر الوقف السني في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه (25 أيلول 2021)، أنه "يستنكر باشد العبارات جميع الخطوات الداعية للتطبيع العراقي مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض دولة فلسطين العربية الشقيقة المحتلة وآخرها المؤتمر الذي عقد في مدينة أربيل".

وأضاف البيان "نشطت في الآونة الأخيرة مؤتمرات ودعوات لمد جسور التعاون والتطبيع مع هذا الكيان الغاشم الذي سعى في الأرض ليفسد فيها مغتصبا الأرض ومنتهكا الحركات بذريعة السلام والأمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني يعلن موقفه صراحة من التطبيع مع اسرائيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني يعلن موقفه صراحة من التطبيع مع اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).