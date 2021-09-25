حركة وعي: مؤتمر التطبيع محاولة مشبوهة لشغل الرأي العام

2021/09/25 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت حركة وعي، السبت، بيانا بشأن المؤتمر الذي عقد في أربيل وشهد دعوات للتطبيع مع إسرائيل.

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وقالت الحركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيلول 2021)، "مرة أخرى تتسلل بعض العناصر المشبوهة لإشغال الرأي العراقي بقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهذه المرة يجري بمرأى ومسمع السلطات المعنية في شمال عراقنا الحبيب، حيث أقام عدد ممن يدعون انتسابهم للقبائل العربية العريقة والمقيمة في إربيل مؤتمر ما يسمى (أبراهام) الداعم للفيدرالية والسلام مع الإحتلال الإسرائيلي".

وأضاف البيان "نعرب عن ادانتها باشد عبارات الإدانة إقامة مثل هذه التجمعات أو المؤتمرات التي تعقد داخل حدود دولتنا العراقية من الشمال الى الجنوب، وان جرى اقامتها مؤخراً في إقليم كردستان إلا انها تبقى لا تمثل سوى مواقف من شارك فيها فقط".

وأشارت الحركة إلى أن "شعبنا العراقي يدرك بشكل واضح الموقف الثابت من مفهوم التطبيع، وهو موقف الرفض الأخلاقي والدستوري والقانوني، ولا يقترن مع هذا الموقف سوى المطالبة باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه وابرزها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وطالبت "الجهات الحكومية والسياسية في كردستان العراق بإعلان موقفها الواضح والصريح من رعاية مثل تلك المؤتمرات المستفزة لضمير ووجدان كل الشعب العراقي، فهي تحذر من تكرار محاولات العبث بالهوية الطائفية او القومية من أي طرف كان، ومهما كان انتمائه او عنوانه وتحت اي ذريعة".

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