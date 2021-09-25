تحالف تقدم الوطني: الداعمون للتطبيع مجرد أصوات نشاز لا تثمل أطياف الوطن

2021/09/25 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف تقدم الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من أي حراك نشاز يحاول الخروج من الإجماع الوطني والتلاعب بموقف العراق المشرف في قضايا الأمة.

التحالف اعلن رفضه المطلق والحازم للمحاولات التي تروج لما يسمى بالتطبيع مؤكدا ان الداعين لتلك العناوين مجرد أصوات نشاز تحمل خطابا بائسا لا تثمل طيفا عراقيا ظل على طول المسيرة يحمل راية القضية الأولى للعرب والمسلمين بوجه الكيان الصهيوني.

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