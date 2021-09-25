مركز تدريبي على حسابي الخاص ..لماذا لا توافقون؟

2021/09/25 | 15:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.روعة ناجي الشمري بعد التدمير الذي طال مدينتي الموصل الحدباء وما رافق ذلك من تحطيم نفسي لأبنائها وهم يفقدون الأهل والدار معاً وما ترتب على كل ذلك من نتائج سلبية على النيل من الطاقات والقدرات التي ينعم بها المواطن الموصلي المعروف بالجد والاجتهاد والإبداع، فكرت أنا الدكتورة روعة ناجي التدريسية بقسم الفيزياء […]

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