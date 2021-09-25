2021/09/25 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تنسق مع أربيل لمحاسبة دعاة “التطبيع” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تنسق مع أربيل لمحاسبة دعاة “التطبيع”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تنسق مع أربيل لمحاسبة دعاة “التطبيع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).