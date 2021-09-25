داخلية كردستان تصدر توضيحا بشأن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل

2021/09/25 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم

كردستان العراق، اليوم السبت، توضيحاً

حول اجتماع عُقد يوم أمس في أُربيل تحت

عنوان (السلام والاسترداد).

الوزارة قالت في بيان، إن "الاجتماع

عُقد من دون علم وموافقة وم

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