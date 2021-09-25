2021/09/25 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت،

عن رفضها "القاطع" للاجتماعات "غير

القانونية"، التي عقدتها بعض الشخصيات

العشائرية المقيمة في مدينة اربيل

باقليم كوردستان، من خلال رفع شعار

التطبيع مع اسرائيل.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية عن مؤتمر التطبيع: اجتماعات غير القانونية لاحياء النبرة الطائفية المقيتة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية عن مؤتمر التطبيع: اجتماعات غير القانونية لاحياء النبرة الطائفية المقيتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).