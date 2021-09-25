2021/09/25 | 15:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hYZv10pwMf8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزوار يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء ذكرى الأربعينية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزوار يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لإحياء ذكرى الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).