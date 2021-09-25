أحد المستقيلين من النهضة: وصلنا لمرحلة اليأس.. ومحلل: الانقسام يفيد الرئيس

2021/09/25 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاوت ردود الأفعال على استقالة العشرات من قيادي وكوارد حركة النهضة الإسلامية في تونس، والتي تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية في البلاد، بعد قرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، والتي مدد فيها الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ 25 يوليو الماضي وتضمنت تعليق البرلمان وتجميد العمل بالدستور وإقالة رئيس الحكومة.

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