هذه الفئات من البالغين يمكنها تلقي جرعات معززة من لقاح كورونا

2021/09/25 | 15:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مستشارو اللقاحات بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على إعطاء جرعات معززة من لقاح "فايزر" ضد كوفيد-19 للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر، والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل،

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