الحلبوسي يطالب باتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق الاصوات النشاز المطالبة بالتطبيع

2021/09/25 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، باتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق الاصوات النشاز المطالبة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

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