2021/09/25 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى تجريم واعتقال كل من شارك باجتماع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي تغريدة على موقع توتير، دعا الصدر أربيل منع عقد الاجتماعات الإرهابية – الصهيونية، ولوح باتخاذ ما يجب فعله شرعيا وعقليا ووطنيا ضد من شارك في المؤتمر الذي نظمه معهد السلام العالمي في مدينة أربيل.



وقال: على المؤمنين انتظار الامر منا للبدء بالتعامل مع هذه النماذج القذرة..



فالعراق عصي على التطبيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتوعد من يدعو للتطبيع ويؤكد ان العراق عصي على التطبيع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتوعد من يدعو للتطبيع ويؤكد ان العراق عصي على التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).