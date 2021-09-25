الفياض: زمرة مأجورة بأنفاس إسرائيلية تدعو للتطبيع

2021/09/25 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، على دعوات اطلقتها شخصيات خلال مؤتمر السلام الداعي للتطبيع مع إسرائيل.

وقال الفياض في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "زمرة مأجورة بأنفاس إسرائيلية تدعو للتطبيع بعد أن أفلست من ريع داعش بإسقاط العراق"

وأضاف أن "تلك الزمرة لا تمثل إلا نفسها وليس لها علاقة بمذهب أو دين لأن الخيانة لا مذهب لها"، حسب تعبيره.

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