تصعيد عالٍ.. محافظة ميسان تقاطع إقليم كردستان

2021/09/25 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت محاظة ميسان، اليوم السبت، قراراً يقتضي بمقاطعة كافة النشاطات التي تقام في إقليم كردستان.

وأوضحت المكتب الإعلامي للحكومة المحلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الأخيرة ميسان قررت مقاطعة كافة النشاطات التي تقام في إقليم كردستان وتعليق اي تعاون أو تنسيق مع محافظة أربيل".

ودعت حكومة ميسان المحلية في بيانها كافة المحافظات إلى ان "تحذو حذوها في المقاطعة، ذلك لحين إتخاذ موقف وطني واضح تجاه مؤتمر الذل والخنوع الذي يهدف إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".

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