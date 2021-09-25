2021/09/25 | 15:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بإعادة فتح الطرق تدريجياً ضمن حدود العاصمة، والتي تم اغلاقها ضمن خطة تأمين الزيارة الاربعينية.وقالت قيادة العمليات في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قائد عمليات بغداد أوعز بفتح الطرق تدريجيا ضمن حدود العاصمة لتسهيل حركة المواطنين ودخول البضائع والمواد الغذائية”.

ظهرت المقالة بعد إغلاقها لتأمين الزيارة..



إعادة فتح الطرق في بغداد تدريجياً أولاً على النور نيوز.

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