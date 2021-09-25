تحالف عزم: الخزي والعار لدعاة التطبيع مع إسرائيل

2021/09/25 | 15:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدان تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر، اليوم السبت، الأصوات النشاز المطالبة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الاسرائلي.

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