مجلس الخدمة يصدر تنويها للمتقدمين على الاستمارة الالكترونية للتوظيف

2021/09/25 | 15:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، تنويها للمتقدمين على الاستمارة الالكترونية للتوظيف.وقال المجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “الى جميع المتقدمين على الاستمارة الالكترونية للتوظيف والذين يواجهون مشاكل في تفعيل حساباتهم، ضرورة زيارة موقع الدعم الفني الخاص بمجلس الخدمة العامة الاتحادي وارسال المشكلة بأسرع وقت لكي يقوم الفريق …

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