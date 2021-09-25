الصادقون النيابية: على أربيل اعتقال المشاركين باجتماع يوم أمس وتسليمهم لبغداد

2021/09/25 | 15:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية، عدنان فيحان، اليوم السبت، أن إقليم كردستان، عليه اعتقال جميع المشاركين باجتماع يوم أمس الذي عُقد في أربيل، وتسليمهم للسلطات الاتحادية، وإذا لم يفعل فهم جهة حامية لهؤلاء الخونة.وكتب فيحان على حسابه بموقع “تويتر” قائلا، إن “الإقليم يرسل رسالة سلبية إلى كل من يؤمن بوحدة العراق وشعبه ودافع عنها وقدم التضحيات من أجلها، عندما سمح بعقد مؤتمر للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.وأضاف: “لا بد من موقف واضح من الحكومة والطبقة السياسية، اتجاه كل من دعم ورعى هذا المؤتمر المخالف للقانون والبعيد كل البعد عن القيم والمبادئ التي يؤمن بها أحرار العراق الذين يعتقدون […]

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