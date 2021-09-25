2021/09/25 | 15:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر تحالف الفتح، اليوم السبت، بياناً رافضاً لمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما أشار البيان إلى أن عقد الاجتماع في أربيل يوم أمس يعد عملاً إجرامياً، مع دعوة التحالف لإنزال أقصى العقوبات بحق المشاركين.وذكر التحالف في بيان، أن “عقد اجتماع في أربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني يعد عملا إجراميا وفقا للقانون العراقي النافذ، ويعد كل الذين أعدوا وشاركوا في هذا الاجتماع خونة، يجب محاكمتهم و إنزال أقصى العقوبات بحقهم”.ودعا التحالف، “الشعب العراقي العظيم وجميع المؤسسات الرسمية والدينية والشعبية والعشائر العراقية الغيورة إلى نبذ هذه الفئة المجرمة والتبرؤ منهم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف الفتح: المشاركون في مؤتمر التطبيع “خونة” وعلى القضاء ملاحقتهم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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