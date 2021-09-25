2021/09/25 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم

السبت، من محاولات تأجيج الوضع العام

وتهديد السلم الاهلي في البلاد، مؤكدة

موقفها الرافض للتطبيع مع اسرائيل.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "في الوق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تعلن موقفها من اجتماع التطبيع: "مفاهيم مرفوضة وطنياً وقانونياً") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تعلن موقفها من اجتماع التطبيع: "مفاهيم مرفوضة وطنياً وقانونياً") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).