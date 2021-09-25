أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات

2021/09/25 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على

التوالي، لتبلغ أعلى مستوى في ثلاث

سنوات، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج

العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات

كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام

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