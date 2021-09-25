انتقد دور الاقليم.. تحالف الفتح عن مؤتمر التطبيع: العار للخونة ومن مهد ودعم وموّل ووقف الى جانبهم

2021/09/25 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر تحالف الفتح، اليوم السبت، بيانا

شديد اللهجة حول مؤتمر التطبيع مع

إسرائيل في أربيل.

وقال التحالف في بيان، انه "يعرب تحالف

الفتح عن استغرابه الشديد لعقد مؤتمر

علني في اربيل يدعو للتطبيع مع كيان

ال

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