قيس الخزعلي يهدد: سنلقنهم درسا

2021/09/25 | 16:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم حركة صادقون قيس الخزعلي، السبت، على المؤتمر الذي عقد في أربيل وشهد دعوات للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدا انه لن تسكت على هذه الخيانة العظمى.

وذكر الخزعلي في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (25 أيلول 2021)، إن "ماحدث في أربيل مخالف لكل القيم والمبادئ الوطنية والإنسانية ومخالفة صريحة لقانون العقوبات العراقي".

وأضاف، أن "المقاومة الاسلامية لن تسكت على هذه الخيانة العظمى، وسنلقن العدو الإسرائيلي والمطبعين معه درسا يمنع كل من يفكر بالتطبيع لاحقا".

N.A

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