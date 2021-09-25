الحلبوسي يدخل على خط المعارضين لمؤتمر التطبيع

2021/09/25 | 16:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقفنا الرافض للتطبيع لن يتغير.

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