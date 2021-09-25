2021/09/25 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن بلاده ستنتج أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا الأربعاء المقبل.وقال تبون إن “أول لقاح جزائري سينتج في ولاية قسنطينة”.وأكد تبون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجزائر تعلن موعد إنتاج أول لقاح ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

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