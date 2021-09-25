حزب الدعوة يستنكر مؤتمر التطبيع والخيانة ويؤكد: انعقاده بهذا التوقيت جاء ليخلط الأوراق

2021/09/25 | 16:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، الحكومة والقضاء العراقي إلى ملاحقة المشاركين في المؤتمر الذي عُقد بأربيل، ودعا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان، “تابعنا باستنكار شديد انعقاد مؤتمر لمجموعة من الأنفار الأخشال لا يمثلون سوى انفسهم ولا يعبرون عن واقع العراقيين بكل مكوناتهم ، ويدعون الى التطبيع والالتحاق […]

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