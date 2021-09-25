2021/09/25 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق نيرون.



سينيكا.



بوديكا: بدلا من ابن كلوديوس الشرعي، بريتانيكوس، أصبح نيرون، ابنه بالتبني، امبراطورا لروما عام 54 م.



البداية، كانت متواضعة جدا وحكيمة.



لكن سرعان ما بدأت تظهر أعمال نيرون الشريرة.



تسبب في تسمم بريتانيكوس، وقتل أمه.



ربما لم يكن هناك من هو أكثر فظاعة وإجراما من نيرون.



لقد كان يقتل الناس لمجرد التسلية.



أسعد حالاته، عندما يقوم بتعذيب زملائه ومعارفه من البشر.



من بي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصص وحواديت من العالم القديم (21) نيرون - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصص وحواديت من العالم القديم (21) نيرون - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).