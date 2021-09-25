خرافة الاقتصاد الإسلامي - سامح عسكر

2021/09/25 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر منذ أيام عقدت مناظرة على تطبيق كلابهاوس بعنوان "حقيقة الاقتصاد الإسلامي" ولأنني أكره المناظرات لسبق تجاربي معها في الفترة من 2008 حتى 2014 قررت عدم التناظر والاكتفاء فقط بالبحوث والدراسات والمحاضرات المرئية، فالخصم غالبا ما يكون تكفيريا فظا سئ الخُلُق والطِباع، وهي صفة ملازمة لمعظم سلفية هذا الزمان ممن ناظرتهم أو من يقولون بالحكم الإسلامي سنةً وشيعة..كان الذي دفعني لقبول التناظر بعد مع ......





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