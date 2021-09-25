2021/09/25 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم بهجت، اليوم السبت، بان خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) شارفت على نهايتها، مؤكداً إحباط مخططات إرهابية لاستهداف الزائرين.

وقال بهجت في حديث لـ السومرية، إن "قيادة عمليات بغداد وفرت الحماية الكاملة للزائرين السائرين على الأقدام، وكذلك القاصدين نحو كربلاء بالعجلات"، مبيناً أن "الخطة أوشكت على نهايتها، وكل القطعات نفذت المهام الموكلة اليها بشكل تام".

وأشار إلى أن "خطة هذا العام شهدت مرونة كبيرة بمسألة انسيابية حركة العجلات حيث لم يتم قطع الطرق الا حال ازدياد كثافة الزائرين، حيث كلما تزداد كثافة الزائرين يتم قطع طرق معينة".ونوه قائد عمليات بغداد، إلى أن "القوات الأمنية على وشك فتح جميع الطرق خلال الساعات القليلة المقبلة"، لافتاً إلى "فتح طريق الراشدية تجاه الشعب – الصليخ، وطريق القناة، كذلك جزء من طريق 77 من حي النصر تجاه تقاطع المشتل ثم بغداد الجديدة وسريع الدورة بجانب واحد، وسيتم فتح الجانب الثاني بعد رفع المواكب".

وأكد، أن "معلومات استخبارية كانت تشير لنية عصابات داعش لاستهداف الزائرين، لكن جهود كبيرة من قبل الوكالات الاستخبارية وقطعات عمليات بغداد، أفشلت تلك المحاولات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد يتحدث لـ'السومرية' عن آخر الإجراءات الأمنية بشأن الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد يتحدث لـ'السومرية' عن آخر الإجراءات الأمنية بشأن الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).