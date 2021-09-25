العراق: معركة شرسة بالآلات الحادة توقع 4 جرحى

2021/09/25 | 16:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في محافظة ذي قار، السبت، باعتقال 10 أشخاص نتيجة شجار كاد يتحول إلى معركة عشائرية في قضاء الرفاعي.

وقال مراسلنا اليوم (25 ايلول 2021) أن "شجارا نشب بين أطراف داخل إحدى مناطق قضاء الرفاعي بالالات الحادث وسقط فيه 4 جرحى بسبب خلافات سابقة على أرض زراعية بين الطرفين".

واضاف أن " قوة أمنية احتوت الشجار قبل تحوله إلى معركة عشائرية مسلحة".

واوضح مراسلنا، أن "عدد المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية بسبب هذا النزاع بلغ 10 أشخاص، وتم نقل الجرحى منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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