المشروع الوطني العراقي: المحاصصة الطائفية فتحت المجال لبعض الشخصيات للمطالبة بالتقسيم والتطبيع

2021/09/25 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

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فيما جدد المشروع الوطني العراقي دعواته بضرورة إصلاح النظام السياسي وعدم الاستمرار بسياسة المحاصصة والتهميش.

وحمل بيان للمشروع سياسة الهيمنة الطائفية مسؤولية فتح المجال لبعض الشخصيات المطالبة بالتقسيم والتطبيع التي وصفها بخطى الذل والعار وخيانة لأرض العراق وشعبه.

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