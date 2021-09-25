بهذه الطريقة تفاعل الفنانون مع صورة ياسمين عبد العزيز بعد الشفاء

2021/09/25 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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خطفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قلوب جمهورها وزملائها عندما دخلت في أزمة صحية عنيفة نتيجة خطأ طبي، الا انها أعادت إليهم البسمة بصورة لها برفقة أطبائها، لتؤكد انها تماثلت للشفاء.

وشاركت ياسمين عبد العزيز، وبعد غياب طويل، جمهورها بصورة لها برفقة الأطباء الذين أشرفوا على حالتها الصحية في سويسرا، بعد رحلة علاج دامت لأكثر من شهرين، ووجهت لهم الشكر، وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله الذي شفانا وعفانا ".

فنانون يعلقون

ولقي عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز صدي فني جماهيري واسع، فقد غمرتهم الفرحة لعودتها، حيث كتب الفنان أحمد بدير " ألف حمد الله علي سلامتك يا ياسمين يا حبيبتي شفاكي الله و عافاكي وحشتينا و الحمدلله علي كل حال و ربنا يوفقك يا حبيبتي".

بينما كتب المؤلف عمرو محمود ياسين " الحمد لله، ألف حمد الله علي السلامة"، وعلق الفنان أيهاب فهمي قائلا الحمد لله والشكر لله، فيما علق شقيقها قائلا "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك"، وكتب الفنان فادي خفاجي "ألف حمدلله علي سلامتك ".

كما علقت الفنانة عايدة رياض قائلة "حمد الله على سلامتك يا روح قلبي الحمد لله تعافيتي بالسلامة ربنا استجاب لدعائنا و دعوات الجمهور الجميل الذي كان يدعي لكِ".

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