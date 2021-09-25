تأكيد عراقي على تفعيل قضايا العنف الجنسي

2021/09/25 | 16:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، أهمية تفعيل بيان العراق والأمم المتحدة بشأن قضايا العنف الجنسي.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل ممثلة الأمين العامّ للأمم المُتحدة لشؤون العنف الجنسي المُرتبط بالنزاعات، براميلا باتن، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة”.وأكد الوزير، على “أهميّة تفعيل البيان المُشترَك المُوقع عام 2016 بين العراق والأمم المُتحدة بشأن التعاون، والتنسيق في قضايا العنف الجنسيِّ في الصراعات المُسلـَّحة المُتضمَّن توثيق البيانات، وجمع الأدلة الخاصَّة بضحايا العنف الجنسيِّ، والجرائم التي ارتكبها الإرهاب في العراق ضدَّ مُكوِّنات الشعب العراقيِّ كافة، وتقديم الخدمات الصحيّة، والدعم النفسيّ والاجتماعيّ […]

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