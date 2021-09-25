النصر يوجه رسالة للعراقيين بشأن

2021/09/25 | 17:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إنه تمرد على الدستور والقيم العراقي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استنكر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، المؤتمر الذي عقد في أربيل وشهد دعوات لـ"التطبيع مع إسرائيل".

وقال بيان للمكتب الإعلامي لائتلاف النصر، وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "يدين جميع دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويرى في الأنشطة السياسية والمجتمعية الأخيرة مساسًا بثوابت الشعب العراقي ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتمردًا على الدستور والقوانين والقيم العراقية".

ودعا الائتلاف القوى السياسية والرموز المجتمعية لـ"بيان موقفها من تصاعد دعوات التطبيع، فيما وجه رسالة للعراقيين، دعا فيها "لمحاصرة ورفض أي دعوة تجر العراق إلى هذا المنزلق الخطير".

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