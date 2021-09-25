الكعبي يصف المجتمعين بمؤتمر التطبيع بـ

2021/09/25 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن

كريم الكعبي، اليوم السبت، على مؤتمر

التطبيع مع إسرائيل في أربيل.

وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "بكل وقاحة تجتمع (جرذان) لنصرة

كيان صهيوني ارهابي

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