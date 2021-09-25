بملايين الدولارات.. الصين تصادر أصولا وممتلكات لمسلمي الإيغور

2021/09/25 | 17:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأصول المصادرة تعود إلى 21 شخصا من أقلية الإيغور.

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