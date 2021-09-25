تفاصيل خطة المفوضية بشأن المراقبين الدوليين للانتخابات

2021/09/25 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، تفاصيل خطتها بشأن المراقبين الدوليين للانتخابات، فيما كشفت عن حصيلة جديدة لاعدادهم.وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، انه “سجلت مفوضية الانتخابات ٥٠٩ مراقب دولي لعدد من السفارات ومنظمات الدولية ومن ضمنهم بعثة الاتحاد الاوربي هناك تنسيق حكومي عالٍ حول تزويد العملية الانتخابية بمراقبين اممين ب١٣٠ مراقب من […]

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