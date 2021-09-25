2021/09/25 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قامت حركة “طالبان”، اليوم السبت، بتعليق جثث أربعة أشخاص على رافعات في مدينة هرات غربي البلاد، بعد قتلهم رميا بالرصاص بتهمة ضلوعهم في عملية اختطاف، حسبما أفادت وسائل إعلام.ونقلت وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “طالبان” تعدم وتعلق الجثث على رافعات “عبرة للآخرين” المركز الخبري الوطني.

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