لبنان.. وفاة سوري إثر ابتلاعه البنزين وسط أزمة الوقود

2021/09/25 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد لبنان نقصا خانقا في الوقود، ما دفع العامة إلى تخزين البنزين واللجوء إلى البائعين في السوق السوداء، بينما اضطر كثير من المؤسسات التجارية بالبلاد إلى غلق أبوابه.

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