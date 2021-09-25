2021/09/25 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة اربيل ، اليوم السبت، القبض على شخص بتهمة سرقة احد المساجد في المدينة.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “قوة من مركز شرطة شاويس في اربيل ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم سرق مواد كهربائية من مسجد في اربيل المركز الخبري الوطني.

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