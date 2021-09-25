2021/09/25 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C52vgUAMovg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كهرباء العراق تشعل فضائح الفساد واستغلال ايران | قيد ضد مجهول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كهرباء العراق تشعل فضائح الفساد واستغلال ايران | قيد ضد مجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).